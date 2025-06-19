«Аэрофлот» поддержит футбольную школу АФК «Шахтер» из Донецка

«Аэрофлот» подписал договор о поддержке региональной общественной организации АФК «Шахтер» из Донецка. Соглашение было заключено на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) .сообщается на сайте авиакомпании.

Документ подписали директор департамента общественных связей «Аэрофлота» Олеся Владимирова и президент АФК «Шахтер» Виктор Грызлов. На церемонии присутствовали глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Отмечается, что поддержка авиакомпании будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов. Это станет значимым вкладом в развитие спорта на территории ДНР и популяризацию футбола среди детей и подростков.

Сергей Александровский отметил важность развития детского спорта на новых территориях России.

«Мы в полной мере осознаем важность активного и здорового образа жизни для подрастающего поколения. Сегодня национальный авиаперевозчик берет «под крыло» АФК «Шахтер» — ведущую футбольную школу региона, кузницу будущих чемпионов. Наши новые подопечные особенно нуждались в помощи и поддержке. Мы восхищаемся упорством и целеустремленностью юных донецких футболистов, и от всей души желаем им новых побед и рекордов», — сказал он.

В свою очередь, Денис Пушилин выразил благодарность авиакомпании за поддержку детско-юношеского спорта в регионе.

«Поддержка, которую получит АФК «Шахтер», безусловно сыграет огромную роль в воспитании нового поколения футболистов, укрепит их спортивный дух и даст твердую уверенность в будущем. Теперь юные спортивные таланты Донбасса, несмотря на трудности, получат новые возможности для самореализации и смогут в полной мере раскрыть свой чемпионский потенциал», — сказал он.