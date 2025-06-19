На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» поддержит футбольную школу АФК «Шахтер» из Донецка

«Аэрофлот» займется развитием спорта на территории ДНР
close
Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» подписал договор о поддержке региональной общественной организации АФК «Шахтер» из Донецка. Соглашение было заключено на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) .сообщается на сайте авиакомпании.

Документ подписали директор департамента общественных связей «Аэрофлота» Олеся Владимирова и президент АФК «Шахтер» Виктор Грызлов. На церемонии присутствовали глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Отмечается, что поддержка авиакомпании будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов. Это станет значимым вкладом в развитие спорта на территории ДНР и популяризацию футбола среди детей и подростков.

Сергей Александровский отметил важность развития детского спорта на новых территориях России.

«Мы в полной мере осознаем важность активного и здорового образа жизни для подрастающего поколения. Сегодня национальный авиаперевозчик берет «под крыло» АФК «Шахтер» — ведущую футбольную школу региона, кузницу будущих чемпионов. Наши новые подопечные особенно нуждались в помощи и поддержке. Мы восхищаемся упорством и целеустремленностью юных донецких футболистов, и от всей души желаем им новых побед и рекордов», — сказал он.

В свою очередь, Денис Пушилин выразил благодарность авиакомпании за поддержку детско-юношеского спорта в регионе.

«Поддержка, которую получит АФК «Шахтер», безусловно сыграет огромную роль в воспитании нового поколения футболистов, укрепит их спортивный дух и даст твердую уверенность в будущем. Теперь юные спортивные таланты Донбасса, несмотря на трудности, получат новые возможности для самореализации и смогут в полной мере раскрыть свой чемпионский потенциал», — сказал он.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами