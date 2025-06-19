На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мантуров назвал оптимальный курс доллара

Мантуров: курс 100 рублей за доллар был бы оптимальным для бизнеса
close
Roman Naumov/Global Look Press

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров считает, что курс на уровне около 100 рублей за доллар был бы наиболее оптимальным как для экспортеров, так и для импортеров. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), передает РИА Новости.

«В районе 100 рублей за доллар», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Мантуров отметил, что «при крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными».

До этого научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что растущий курс доллара не станет помехой для российских потребителей и предпринимателей, так как подтолкнет за собой экономический рост, который отобьет все потери. Эксперт добавил, что вскоре доллар вырастет до 100 рублей и даже перешагнет эту отметку, но россиянам такая ситуация выгодна — это будет плюс для бюджета, зарплаты вырастут, а налоги направят на социальную сферу.

Ранее доллар обрушился второй раз за месяц ниже 80 рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами