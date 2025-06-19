Мантуров назвал оптимальный курс доллара

Мантуров: курс 100 рублей за доллар был бы оптимальным для бизнеса

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров считает, что курс на уровне около 100 рублей за доллар был бы наиболее оптимальным как для экспортеров, так и для импортеров. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), передает РИА Новости.

«В районе 100 рублей за доллар», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Мантуров отметил, что «при крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными».

До этого научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что растущий курс доллара не станет помехой для российских потребителей и предпринимателей, так как подтолкнет за собой экономический рост, который отобьет все потери. Эксперт добавил, что вскоре доллар вырастет до 100 рублей и даже перешагнет эту отметку, но россиянам такая ситуация выгодна — это будет плюс для бюджета, зарплаты вырастут, а налоги направят на социальную сферу.

Ранее доллар обрушился второй раз за месяц ниже 80 рублей.