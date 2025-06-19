Сбер и Сеченовский университет запустят проект по борьбе с ожирением

Сбер и Сеченовский университет разработают технологии для здоровья

Сбер и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко в присутствии президента, председателя правления Сбера Германа Грефа и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Отмечается, что ключевым совместным проектом станет мобильное решение «Худеем на здоровье», направленное на контроль и борьбу с лишним весом.

В Сбере подчеркнули, что согласно результатам исследований, более 40 млн человек в России страдают ожирением. При этом избыточная масса тела влияет на психическое здоровье, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ХОБЛ и некоторых видов рака.

Так, проект призван мотивировать людей снижать избыточный вес. Искусственный интеллект на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat будет давать персонализированные рекомендации и поддерживать пользователей.

«Наше сотрудничество с Сеченовским университетом продолжает развиваться. Вместе мы обучаем модели искусственного интеллекта медицинским знаниям, разрабатываем AI-сервисы нового поколения. Также мы благодарны Минздраву за их проактивное вовлечение и позицию», — сказал Жданов.

По его словам, соглашение открывает новый этап взаимодействия — создание мобильного решения для контроля веса, доступного каждому.

«ИИ поможет проанализировать данные и даст пользователям индивидуальные рекомендации, которые позволят достичь желаемых результатов. Это соответствует концепции предиктивной, профилактической и персонализированной медицины, которая предотвращает заболевания и повышает продолжительность жизни», — добавил он.

Проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского университета Вадим Тарасов уточнил, что вуз разрабатывает около 20 решений с использованием ИИ-технологий на разных стадиях готовности. Эти разработки планируется применять как в собственной клинической практике, так и тиражировать в другие медицинские учреждения.