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В России начнут извлекать полезные элементы из пластовых вод месторождений

«Газпром нефть» и «Красцветмет» подписали соглашение о сотрудничестве
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Пресс-служба «Газпром нефти»

На ПМЭФ подписано соглашение между «Газпром нефтью» и Красцветметом о совместном развитии технологий по добыче ценных элементов из гидроминерального сырья.

Речь идет о разработке отечественных инжиниринговых проектов для извлечения лития, брома, стронция, ванадия и галлия — веществ, которые применяются в высокотехнологичных отраслях, включая медицину, химическую промышленность и производство аккумуляторов.

По мнению председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, развитие технологий добычи и переработки компонентов пластовых вод является важной задачей для российской промышленности.

«Успешное внедрение этих решений откроет доступ к большим запасам ценных химических элементов, используемых во многих отраслях экономики. Новый проект поможет повысить рентабельность разработки обводненных месторождений углеводородов и обеспечит отечественные предприятия ценным сырьем, значительная часть которого сегодня поставляется из-за рубежа», — отметил он.

На первом этапе компании сосредоточатся на формировании бизнес-модели, а также на изучении спроса на продукцию на российском и международном рынках. В дальнейшем — масштабирование проектов на другие месторождения, в том числе зарубежные. Стороны также рассмотрят возможность сотрудничества в других направлениях.

Генеральный директор Красцветмета Михаил Дягилев отметил, что сотрудничество между компаниями длится уже несколько лет. Важным этапом этой работы стали успешные испытания на месторождении с использованием пилотной установки для извлечения лития, которые проводились в прошлом году.

По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, Красцветмет находится в собственности региона и является одним из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них.

«Для нас очень важно, что компания разрабатывает собственные технологии по извлечению редких, редкоземельных и драгоценных металлов. Среди ее партнеров – крупные российские и зарубежные предприятия, аффинажные заводы, сервисные нефтяные организации. Подписанное соглашение открывает перспективы для эффективного сотрудничества, и, уверен, укрепит партнерские отношения между Красноярским краем и «Газпром нефтью»», — добавил он.

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ПМЭФ – 2025
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