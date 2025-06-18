Россиян предупредили о резком подорожании пива в 2026 году

Экономист Федорова: пиво в России подорожает на 10-20% к весне 2026 года

Пиво в российских магазинах подорожает на 10–20% к весне 2026 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент, начальник отдела научных исследований ИМЭС Татьяна Федорова.

«Триггерами для этого повышения станут рост стоимости тарифов электроэнергии, газа, дефицит квалифицированных кадров в высокотехнологичных отраслях. Как следствие, это повлечет за собой рост стоимости пива от 10–20% весной 2026 года. Тенденция ожидаемо перенаправит потребителей пива в сегмент крепкого алкоголя или оттянет потребителей к конкурентам с более низкими ценами. Рост стоимости импортного пива в 2026 году ожидается в размере 18–20%, а на крафтовое пиво — 15–20%», — отметила Федорова.

По ее словам, пиво в российских магазинах с марта 2025 года подорожало на 10-13%, а спрос на него летом увеличился — на 10% на отечественные сорта, на 15% — на крафтовые и на 20% — на импортные.

Бутылка отечественного пива 0,5 л в России сейчас стоит 75–90 рублей в среднем, а импортного — 120–130 рублей.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и бананы.