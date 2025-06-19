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Спрогнозирован курс биткоина на следующую неделю

Финансист Решетников: биткоин будет стоить от $100,3 тыс. на будущей неделе
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Shutterstock

На следующей неделе курс биткоина составит $100,3–110,5 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«В краткосрочной перспективе наиболее важным сейчас видится геополитический вопрос, а именно то, как будет продвигаться конфликт Ирана и Израиля. Эскалация может иметь негативные краткосрочные последствия (переход рынков в моменте к режиму risk off и, как следствие, распродажи рисковых активов и рост безрисковых), а также среднесрочные (рост цен на энергоресурсы и, как следствие, рост инфляции в США, что может помешать Федеральной резервной системе более оперативно снижать ставку)», — отметил Решетников.

По его словам, на следующей неделе также необходимо следить за макроэкономическими данными по США: деловой активностью (PMI), данными по ВВП, ценовым индексом расходов на личное потребление (PCE). Последний пакет данных особенно важен, поскольку на него делает акцент ФРС, уточнил эксперт.

18 июня биткоин стоил более $104 тыс., следует из данных Coindesk.

Ранее был спрогнозирован курс биткоина на эту неделю.

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