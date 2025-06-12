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Спрогнозирован курс биткоина на следующую неделю

Финансист Решетников: на будущей неделе биткоин будет стоить более $100,3 тыс.
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Shutterstock

На следующей неделе курс биткоина составит $100,3–100,7 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«Бычий импульс в крупнейшей криптовалюте начинает понемногу ослабевать. Очередное обновление максимумов может состояться, но в скором времени следует ожидать откат, поскольку оценки на рынке довольно высоки. На следующей неделе ключевым событием для финансовых рынков станет заседание Федеральной резервной системы США. Инвесторы будут следить не только за решением по процентной ставке, но и за сигналами относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. На данный момент преобладает рыночный консенсус в пользу сохранения ставки на текущем уровне», — отметил Решетников.

Однако, по его словам, ситуацию могут скорректировать два важных макроэкономических релиза по инфляции, которые будут опубликованы в ближайшие дни. Дополнительным фактором неопределенности остаются комментарии по торгово-тарифной политике США — рынки будут внимательно оценивать любые сигналы, которые могут повлиять на глобальные потоки капитала и настроения инвесторов, заключил Решетников.

11 июня курс биткоина составил более $109 тыс.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа начала публиковать индекс биткоина.

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