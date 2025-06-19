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Названы профессии с почти двукратным ростом зарплат за пять лет

Экономист Балынин: зарплаты россиян в добыче недр почти удвоились за пять лет
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Alexey_Rezvykh/Shutterstock/FOTODOM

Средние зарплаты россиян в сфере добычи полезных ископаемых с 2020 по 2024 год выросли на 63%, до 155,6 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С одной стороны, это выше средних зарплат по экономике на 77% (средняя зарплата по экономике в 2024 году составила 87,95 тыс. рублей). Но, с другой стороны, в 2020 году заработные платы в сфере добычи полезных ископаемых превышали заработные платы по экономике на 86%. Ситуация по разным направлениям добычи полезных ископаемых также складывается по-разному. Например, в сфере добычи угля средние заработные платы за 2020–2024 годы выросли на 95% (то есть практически в два раза). В 2024 году они составили 121,96 тыс. рублей (выше средней по экономике на 39%). В сфере добычи нефти и природного газа средние зарплаты увеличились на 54% и составили в 2024 году 218,5 тыс. рублей», — отметил экономист.

По его словам, средние зарплаты россиян в сфере добычи металлических руд повысились на 65%, до 145, 6 тыс. рублей в 2024 году.

Балынин уверен, что рост зарплат в сфере добычи полезных ископаемых продолжится в 2025 году.

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами в июне.

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