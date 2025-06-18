Названы профессии с самыми высокими зарплатами в июне

Средняя предлагаемая зарплата россиянам в июне составила 86,8 тыс. рублей. В ряде случаев работодатели готовы платить в два и даже почти в три раза больше — в этот список вошли 25 специализаций, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Самую высокую зарплату в России работодатели предлагают IT-специалистам. Так, у DevOps-инженеров медиана дохода составляет 245,5 тыс. рублей, что в 2,8 раза больше, чем в целом по рынку. На втором месте — дата-сайентисты, этим специалистам предлагают 240 тыс. рублей (в 2,8 раза больше общей рыночной медианы). Тройку замыкают брокеры из финансовой сферы с предложениями на уровне 235,5 тыс. рублей (в 2,7 раза больше).

В лидерах также оказались руководители группы разработки (216,1 тыс. рублей, в 2,5 раза больше). Закрыли пятерку коммерческие (201,9 тыс. рублей) и финансовые директора (201,4 тыс. рублей) — специалисты на этих должностях получают в 2,3 раза больше средней зарплаты по России.

В топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов также вошли директора по информационным технологиям и по маркетингу и PR (по 200 тыс. рублей, что в 2,3 раза выше медианы по стране), операционные директора (182,4 тыс. рублей, в 2,1 раза выше), агенты по недвижимости (180,1 тыс. рублей, в 2,1 раза выше) и системные аналитики (176,5 тыс. рублей, в 2 раза выше).

Самые низкие зарплаты предлагают дворникам (40 тыс. рублей), уборщицам (42,8 тыс. рублей), операторам call-центра (46,9 тыс. рублей), а также воспитателям, няням (47,4 тыс. рублей) и мерчендайзерам (48,2 тыс. рублей).

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