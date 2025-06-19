На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Экономист Зельцер: доллар будет стоить 80 рублей на будущей неделе
close
Depositphotos

На следующей неделе курс доллара составит 80 рублей, евро — от 90 рублей, юаня — 11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Среди причин остановки роста курса рубля — техническая перепроданность иностранных валют, вероятность отскока индекса глобального доллара DXY на фоне сохранения ставки Федеральной резервной системой США, дальнейшее замедление российской инфляции и рост вероятности следующего секвестра ставки, сокращение российского экспорта и рост спроса на валюту под импорт. Но это все краткосрочно, а обозначенные факторы могут усилить свое влияние к концу лета, и тогда курсы зарубежных валют могут быть уже значительно выше: доллар — от 85 до 90 рублей, юань — по 11,5-12 рублей», — отметил Зельцер.

18 июня доллар стоил более 78 рублей, евро — 90 рублей, юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю примерно на 22,6%, европейская — на 14,4%, китайская — на 18,7%.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами