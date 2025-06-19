Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит 80 рублей, евро — от 90 рублей, юаня — 11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Среди причин остановки роста курса рубля — техническая перепроданность иностранных валют, вероятность отскока индекса глобального доллара DXY на фоне сохранения ставки Федеральной резервной системой США, дальнейшее замедление российской инфляции и рост вероятности следующего секвестра ставки, сокращение российского экспорта и рост спроса на валюту под импорт. Но это все краткосрочно, а обозначенные факторы могут усилить свое влияние к концу лета, и тогда курсы зарубежных валют могут быть уже значительно выше: доллар — от 85 до 90 рублей, юань — по 11,5-12 рублей», — отметил Зельцер.

18 июня доллар стоил более 78 рублей, евро — 90 рублей, юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю примерно на 22,6%, европейская — на 14,4%, китайская — на 18,7%.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.