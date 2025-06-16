На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

Финансист Тимошенко: доллар будет стоить 78-81 рубль на этой неделе
close
Depositphotos

Курс доллара на этой неделе составит 78-81 рубль, евро — 90-93 рубля, юаня — 10,75-11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«Рубль по отношению к трем валютам продолжает занимать достаточно стабильную позицию. Стимул для ее сохранения он может получить от все еще высоких ставок, а также приближения пика налоговых выплат к концу недели. Обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало в моменте повышение нефтяных цен, что традиционно является фактором поддержки рубля. Однако он носит скорее кратковременный характер и будет во многом зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации», — отметил Тимошенко.

По его словам, против рубля могут сыграть данные по майскому снижению чистых продаж валюты российскими экспортерами по отношению к апрелю. В фокусе российского рынка — свежая статистика по росту общих доходов бюджета, при этом показавшая снижение нефтегазовых доходов.

Тимошенко добавил, что доллар в паре с рублем также остро реагирует на развитие ситуации в ближневосточном регионе — его привлекательность как одного из форм безопасного защитного актива на мировом рынке может повыситься. По мнению эксперта, давление на американский доллар могут оказать относительно слабые данные по инфляционным ожиданиям потребителей и производителей, которые способны усилить прогнозы по снижению ставок Федеральной резервной системой США.

Тимошенко заключил, что скорректировать позиции евро в паре с рублем может свежая статистика. В фокусе — экономические данные еврозоны, где профицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле снизился относительно марта, сильнее прогнозов.

16 июня к 11:31 мск доллар стоил 78,6 рубля, евро — 91,2 рубля, юань — 10,89 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил о подорожании доллара и евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами