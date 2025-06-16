Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

Курс доллара на этой неделе составит 78-81 рубль, евро — 90-93 рубля, юаня — 10,75-11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«Рубль по отношению к трем валютам продолжает занимать достаточно стабильную позицию. Стимул для ее сохранения он может получить от все еще высоких ставок, а также приближения пика налоговых выплат к концу недели. Обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало в моменте повышение нефтяных цен, что традиционно является фактором поддержки рубля. Однако он носит скорее кратковременный характер и будет во многом зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации», — отметил Тимошенко.

По его словам, против рубля могут сыграть данные по майскому снижению чистых продаж валюты российскими экспортерами по отношению к апрелю. В фокусе российского рынка — свежая статистика по росту общих доходов бюджета, при этом показавшая снижение нефтегазовых доходов.

Тимошенко добавил, что доллар в паре с рублем также остро реагирует на развитие ситуации в ближневосточном регионе — его привлекательность как одного из форм безопасного защитного актива на мировом рынке может повыситься. По мнению эксперта, давление на американский доллар могут оказать относительно слабые данные по инфляционным ожиданиям потребителей и производителей, которые способны усилить прогнозы по снижению ставок Федеральной резервной системой США.

Тимошенко заключил, что скорректировать позиции евро в паре с рублем может свежая статистика. В фокусе — экономические данные еврозоны, где профицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле снизился относительно марта, сильнее прогнозов.

16 июня к 11:31 мск доллар стоил 78,6 рубля, евро — 91,2 рубля, юань — 10,89 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил о подорожании доллара и евро.