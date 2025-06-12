В России подешевели трехкомнатные квартиры

Средняя цена новых двухкомнатных квартир в российских городах-миллионниках по итогам мая снизилась на 0,4%, до 10,4 млн рублей. «Трешки» подешевели на 1,1%, до 13,5 млн рублей в среднем, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса »Яндекс Недвижимость».

Медианная цена студий составила 5,7 млн рублей (+0,9% за месяц), а однокомнатных квартир — 7,4 млн рублей (+0,4% за месяц).

«В мае мы наблюдали разнонаправленную динамику стоимости в разных типах квартир на первичном рынке. В то время как квартиры более популярных форматов –— студии и «однушки» — немного растут в цене, более просторные квартиры — «двушки» и «трешки», наоборот, продемонстрировали динамику снижения стоимости. В целом, это связано с традиционным снижением активности на рынке в преддверии летнего сезона. Однако на прошедшем заседании 6 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 20%, поэтому в течение лета мы можем увидеть некоторое оживление на первичном рынке», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Он перечислил города с подешевевшими квартирами.

Больше всего студии подешевели в Москве (-2,5% за месяц, до 10,8 млн рублей в среднем), Казани (-2,1%, до 8,9 млн рублей), Самаре (-1,7%, до 3,8 млн рублей) и Волгограде (-1,1%, до 4,8 млн рублей). Цены на «однушки» больше всего упали в Уфе (-4,4%, за месяц до 5,5 млн рублей), Москве (-2%, до 17,8 млн рублей), Волгограде (-1,7%, до 4,9 млн рублей) и Санкт-Петербурге (-1,7%, до 9,7 млн рублей в среднем).

«Двушки» больше всего подешевели в Челябинске (-5,1% за месяц, до 9,6 млн рублей), Краснодаре (-4,1%, до 8,2 млн рублей), Волгограде (-4%, до 7,3 млн рублей) и Уфе (-3%, до 8,8 млн рублей). А «трешки» — в Самаре (-5,6% за месяц, до 10,1 млн рублей), Краснодаре (-4%, до 9,8 млн рублей) и Волгограде (-2,5%, до 7,7 млн рублей).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда в России подешевеет ипотека.