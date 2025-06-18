В России резко подорожали полисы КАСКО

Страховщик Остудин: с начала года средняя цена полиса КАСКО в РФ выросла на 30%

В первом полугодии 2025 года средняя цена полиса КАСКО в России выросла на 30%, до 56 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» владелец, генеральный директор СК «Астро-Волга» Ярослав Остудин.

«КАСКО стоит 56 тыс. рублей при средней страховой сумме в 3 млн рублей. В 2024 году средняя цена КАСКО составляла 49 тыс. рублей, в 2023 году — 44 тыс. рублей. Стоимость полиса выросла из-за повышения цен на автомобили и их ремонт, увеличения средней суммы страхового возмещения при ДТП и повреждениях, не связанных с ДТП, а также роста количества угонов и краж. На стоимость полисов влияют водительский стаж, возраст, мощность и марка автомобиля и другие обстоятельства, поэтому существует разброс цен», — отметил Остудин.

По его словам, меньше всего подорожали полисы КАСКО на новые ходовые модели российского производства: Lada 2107, Kia Rio, Lada Нива, Lada 2106, Hyundai Solaris, Renault Logan, Lada 2110, Ford Focus. Так, средняя цена полиса КАСКО на седан Lada Granta составляет примерно 18 тыс. рублей. За седан Vesta попросят около 23 тыс. рублей.

Более заметно выросли цены на полисы для китайских автомобилей: Chery Tiggo, Geely Coolray, Tank-300 (500). По оценке эксперта, средняя стоимость КАСКО на «китайцев» взлетела на 40% в первом полугодии и составляет до 80 тыс. рублей.

Остудин добавил, что полис КАСКО на новые Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Kia Sportage обойдется в среднем 40 тыс. рублей с учетом страхования рисков от угона и полной гибели авто.

Во втором полугодии эксперт ожидает замедления роста цен на полисы КАСКО в России до 3–7%. Взлет стоимости полисов прогнозируется в январе 2026 года, заключил Остудин.

Ранее сообщалось, что средний размер скидки на новый автомобиль в России достиг 21%.