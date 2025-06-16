В Минэкономразвития РФ заявили о продолжении укрепления курса рубля

Глава министерства экономического развития России Максим Решетников сообщил о продолжении укрепления курса рубля. Об этом говорится в сообщении кабмина, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства РФ.

«Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции», — говорится в сообщении.

До этого директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина рассказала, что нынешнее укрепление рубля не является избыточным, а его курс близок к своей реальной стоимости.

В июне РИА Новости писало, что американская валюта в последние месяцы заметно ослабла и вернулась к уровням 2022 года. По мнению аналитиков ведущих инвестиционных банков, это не предел — в Morgan Stanley считают, что в течение года индекс доллара может снизиться еще на 9%. Похожих прогнозов придерживаются и в других крупных банках, таких как JPMorgan Chase. Там посоветовали инвесторам обратить внимание на иену, евро и австралийский доллар.

Ранее крупнейшие инвестбанки предрекли резкое ослабление доллара.