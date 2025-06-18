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Вице-премьер рассказал, есть ли риски для экспорта нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке

Новак: РФ не видит рисков снижения экспорта нефти из-за выжидания танкеров
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Tatiana Meel/Reuters

Россия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке не видит рисков снижения экспорта своей нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Рынок обеспечивается в полном объеме поставками энергоресурсов на внутреннем рынке и на экспорт», — сказал он, отвечая на вопрос, отмечается ли снижение российского экспорта из-за того, что танкеры заняли выжидательную позицию в море из-за конфликта Израиля и Ирана.

16 июня эксперт финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал мнение, что сценарий, при котором Иран заблокирует Ормузский пролив, невыгоден России, поскольку в этом случае в Исламской республике может смениться режим.

Он отметил, что через пролив осуществляется около 20-25% мировой торговли нефтью и столько же сжиженным природным газом. Юшков считает, что в связи с этим США и Европа могут вступить в конфликт для разблокировки канала.

Ранее в Госдуме назвали рост цен на нефть «хорошими новостями» для России.

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ПМЭФ – 2025
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