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Риелтор спрогнозировала повышение цен на съемное жилье в Москве на 30%

Риелтор Перескокова: цены на съемное жилье в Москве подскочат на 30%
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве подскочит на 10–30% в июле и августе, когда в столицу приедут студенты, однако пока можно будет поймать выгодные предложения. Об этом Life рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Прямо сейчас можно поймать самые приятные цены на аренду. Скромная квартира в спальном районе сейчас стоит 40 тыс. рублей, в августе и июле, я думаю, она может стоить и 50 тыс.», — сказала эксперт.

По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных российских городах. Так, например, в Санкт-Петербурге к середине лета цены на долгосрочную аренду также подскочат на 10–30%. Перескокова отметила, что в регионах обычно складывается более стабильная ситуация.

В пресс-службе сервиса Яндекс Аренда «Газете.Ru» до этого рассказали, что съемные однокомнатные квартиры в мае подешевели в трех российских городах-миллионниках. Больше всего — в Екатеринбурге: на 6,9% за месяц, до 31 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде арендовать «однушку» стало дешевле на 3,5% (за 30 тыс. рублей), в Самаре — на 1,7% (за 25 тыс. рублей).

Ранее эксперт оценила, как возрождение доходных домов изменит российский рынок аренды.

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