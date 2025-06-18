Пикник в России оказался одним из самых доступных по цене в мире

Россия вошла в топ-3 стран среди крупнейших экономик мира по доступности минимального набора для пикника. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные по стоимости товаров в этих странах.

В набор входят хлеб, сыр, ветчина, яблоки, вода и плед.

Дешевле всего он будет стоить в Индонезии ($9,1) и Китае ($12). В России его стоимость, по подсчетам РИА Новости, составляет $14,8.

В среднем в странах «Большой двадцатки» такой набор товаров обойдется в $19,8. Дороже всего среди стран G20 набор для пикника стоит в США ($25,4), Южной Корее ($26,5) и Канаде ($27,3).

18 июня у гурманов во всем мире сразу несколько поводов для праздника: День устойчивой гастрономии, День суши и День пикника. Кроме того, сегодня в мире отмечается Международный день паники. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на эту дату и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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