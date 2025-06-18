Праздники в России и мире 18 июня
- Дeнь cлужбы вoeнныx cooбщeний Вооруженных сил ΡФ
После Великой Отечественной войны служба также занималась перевозками возвращенного имущества и расширением транспортной сети. Сегодня представители органов военных сообщений решают с командованием вопросы, связанные с воинскими перевозками, и обеспечивают перемещение войск и грузов для нужд армии и флота.
- День устойчивой гастрономии
- Международный день пикника
Хотя традициям трапезы на природе много веков, слово «пикник» появилось только в конце XVIII века. На французском «piquer» означало «клевать» или «кусать», а «nique» — «мелочь», «пустяк». В современном понимании пикник — перекус, угощение на природе.
В каждой стране свои традиции пикника: в США принято употреблять фастфуд — бургеры, чипсы, картофель фри, в России — чаще всего выбираются на шашлык, в странах Азии любят готовить морепродукты.
- Международный день суши
Считается, что суши появились еще в VIII веке в Юго-Восточной Азии, но именно японцы придумали сочетания ингредиентов и внешний вид блюда. В праздник многие рестораны и службы доставки по всему миру предлагают попробовать новые вкусовые сочетания, дают скидки и подарки при заказах.
- Международный день паники
День паники появился благодаря американским психологам, в России он празднуется с 2017 года. В честь праздника устройте своеобразную терапию: перестаньте контролировать фобии, тревожные мысли и страхи.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 июня в других странах
- День прав человека — Азербайджан. 18 июня 1998 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ о принятии госпрограммы по защите прав и свобод граждан. А в 2007 году в честь этого события учредили праздник. В этот день в стране проходят общественные акции в знак приверженности защите свобод и демократических принципов.
- День памяти битвы при Ватерлоо — Бельгия. Небольшое бельгийское селение получило всемирную известность после того, как в 1815 году армия Наполеона потерпела поражение от сил седьмой коалиции. Даже спустя 210 лет место сражения посещают многочисленные туристы, для них проводятся исторические экскурсии и военные парады.
- День историка — Молдавия. 18 июня 1989 года в стране учредили Ассоциацию историков для чествования тех, кто сохраняет и популяризирует историю Молдавии. В этот же день отмечается профессиональный праздник ученых, архивистов, педагогов и всех причастных к сохранению культурного наследия.
Религиозные праздники 18 июня
- День священномученика Дорофея, епископа Тирского
Когда гонения возобновились, святому Дорофею было уже около 107 лет. Его подвергли жестоким мучениям, под пытками он скончался.
- Перенесение мощей благоверного князя Игоря
Князь был погребен в монастыре святого Симеона в Киеве, а в 1150 году его брат Святослав Ольгович перенес мощи в Спасский собор в Чернигове.
Икону Божией Матери, перед которой князь молился в последние минуты жизни, назвали Игоревской. Праздник этой иконы также отмечается 18 июня.
Народные праздники и приметы 18 июня
- Дорофеев день
На Руси Дорофеев день получил название в честь Тирского епископа Дорофея. В народе 18 июня считали днем сон-травы из-за цветения загадочного растения из семейства лютиков, обладающего целительными свойствами. Чтобы найти сон-траву, нужно было знать особые заговоры.
В полночь собранные цветы опускали в родниковую воду. Если растение «шевелилось», значит, это настоящая сон-трава, и ее можно применять в лечебных целях. Но есть «сон-траву» в чистом виде было нельзя, так как это ядовитый цветок.
Знахари считали, что сон-трава оказывает успокаивающий и умиротворяющий эффект, поэтому ее использовали, чтобы быстрее заснуть. Если человек уснет среди цветущей сон-травы, то обретет дар ясновидения. А цветок под подушкой принесет вещие сны. При этом о содержании снов нельзя было рассказывать. Цветок часто закладывали под фундамент дома для защиты и носили с собой. Хозяйки готовили запасы стеблей и лепестков, чтобы избежать болезней.
Дорофеев день был мистическим, поэтому было нельзя гулять на улице допоздна — иначе в дом придут неприятности и болезни. А еще в этот день на Руси старались воздержаться от споров и брани, чтобы не причинить боль окружающим. Лучше было проявить милосердие и терпимость.
- Приметы
Иметь сон-траву в доме — добро наживать.
Ясная и теплая погода принесет хороший урожай зерновых.
Туман над водой — значит, грибов будет много.
Какие исторические события произошли 18 июня
- 1429 год — состоялась битва при Пате. Это ключевое сражение Столетней войны, в котором французские войска под командованием Жанны д'Арк и других полководцев победили англичан.
- 1583 год — в Лондоне впервые застраховали жизнь человека: Ричард Мартин оформил страховой полис на 383 фунта.
- 1761 год — в Российской империи учреждены пенсии за службу.
- 1937 год — стартовал беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер. Экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова впервые пересек Северный полюс по воздуху.
- 1939 год — в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.
- 1946 год — Италия официально провозглашена республикой по итогам всенародного референдума.
- 1955 год — вышел первый номер литературного журнала «Юность», главным редактором которого стал Валентин Катаев.
- 1995 год — в эфире программы «Один на один» политик Владимир Жириновский во время дебатов облил апельсиновым соком Бориса Немцова.
- 2016 год — произошла трагедия на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 школьников.
- 2023 год — в Атлантическом океане произошло крушение батискафа «Титан», направлявшегося к обломкам «Титаника».
Батискаф «Титан» до трагедииOceanGate/Global Look Press
Дни рождения и юбилеи 18 июня
- В 1812 году родился Иван Гончаров — автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» и других произведений.
- В 1874 году родился Иван Москвин — актер театра и кино, театральный режиссер, директор МХАТ. В 1936 году Москвин одним из первых был удостоен звания «Народный артист СССР», в этот же день звание было присвоено Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.
- В 1877 году родился Джеймс Монтгомери Флэгг — американский художник, который создал знаменитый плакат с дядей Сэмом и надписью «I Want You».
- В 1901 году родилась Анастасия Николаевна — княжна и четвертая дочь императора Николая II.
- В 1907 году родился Варлам Шаламов — автор цикла «Колымские рассказы» о жизни в советских лагерях.
- В 1935 году родился Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, театральный педагог и худрук Малого театра, прославившийся многочисленными ролями в театральных постановках и фильмах, в том числе «Летучая мышь», «Дерсу Узала», «Хождение по мукам».
- В 1936 году родился Денни Халм — чемпион мира в классе «Формула-1» 1967 года. Халм стал первым гонщиком-чемпионом мира, умершим по естественным причинам (у него случился сердечный приступ).
- В 1941 году родилась Валентина Малявина — звезда картин «Урок литературы», «Король-олень» и «Портрет Дориана Грея».
Кто отмечает день рождения
- 83 года исполняется Полу Маккартни — одному из основателей группы The Beatles, певцу и бас-гитаристу.
- 79 лет исполняется Фабио Капелло — итальянскому футболисту, выступавшему за «Рому», «Милан» и «Ювентус». С 2012 по 2015 год Капелло работал главным тренером сборной России по футболу.
- 73 года исполняется Изабелле Росселлини — итальянской киноактрисе и дочери Ингрид Бергман. Росселлини прославилась работой в комедии «Смерть ей к лицу», а недавно сыграла в картине «Конклав» о выборах папы Римского.
- 66 лет исполняется Сергею Степанченко — советскому и российскому актеру, звезде сериалов «Next» и «Угрюм-река».
- 64 года исполняется Игорю Золотовицкому — актеру театра и кино, заслуженному артисту РФ.
- 62 года исполняется Диззи Риду — рок-музыканту, клавишнику группы Guns N' Roses.
- 49 лет исполняется Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) — артисту эстрады, пародисту и телеведущему.
- 40 лет исполняется Алексу Хиршу — американскому художнику-аниматору, который создал мультсериал «Гравити Фолз».
- 39 лет исполняется Ричарду Мэддену — актеру, который прославился ролью Робба Старка в сериале «Игра престолов».