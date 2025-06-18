18 июня у гурманов во всем мире сразу несколько поводов для праздника: День устойчивой гастрономии, День суши и День пикника. А еще сегодня можно позволить себе немного волнений и тревоги — в мире отмечается Международный день паники. Психологи подчеркивают: вредно постоянно «держать себя в руках», иногда нужно дать выход эмоциям. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 июня

Дeнь cлужбы вoeнныx cooбщeний Вооруженных сил ΡФ



Праздник в честь специалистов Минобороны России , которые организуют перевозки на воздушном, железнодорожном, морском и речном транспорте. Служба появилась еще в Русской императорской армии по приказу военного министра Дмитрия Милютина 18 июня 1868 года, с тех пор этот день считается датой ее основания.

После Великой Отечественной войны служба также занималась перевозками возвращенного имущества и расширением транспортной сети. Сегодня представители органов военных сообщений решают с командованием вопросы, связанные с воинскими перевозками, и обеспечивают перемещение войск и грузов для нужд армии и флота.

День устойчивой гастрономии



Международный праздник, учрежденный ООН в 2016 году, напоминает об осознанном подходе к еде. Правильный выбор, производство и потребление пищевых продуктов влияют не только на здоровье людей, но и на состояние окружающей среды. В этот день акцент делается на поддержку местных производителей, сохранение кулинарных традиций и сокращение пищевых отходов. Устойчивая гастрономия — это не про моду, а про осознанный выбор в пользу здорового будущего планеты.

Международный день пикника



Сегодня есть прекрасный повод выбраться на природу и порадоваться вкусной еде в компании друзей и близких. День пикника призывает отложить заботы и провести время на открытом воздухе, наслаждаясь простыми радостями жизни.

Хотя традициям трапезы на природе много веков, слово «пикник» появилось только в конце XVIII века. На французском «piquer» означало «клевать» или «кусать», а «nique» — «мелочь», «пустяк». В современном понимании пикник — перекус, угощение на природе.

В каждой стране свои традиции пикника: в США принято употреблять фастфуд — бургеры, чипсы, картофель фри, в России — чаще всего выбираются на шашлык, в странах Азии любят готовить морепродукты.

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Международный день суши



День суши — это праздник, популяризирующий японскую кухню и традиции. В этот день можно побаловать себя блюдом азиатской кухни.Считается, что суши появились еще в VIII веке в Юго-Восточной Азии, но именно японцы придумали сочетания ингредиентов и внешний вид блюда. В праздник многие рестораны и службы доставки по всему миру предлагают попробовать новые вкусовые сочетания, дают скидки и подарки при заказах.

close Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный день паники



Отмечать стрессовое состояние может показаться странным, но на самом деле день паники — неформальный праздник, в который необходимо «выпустить пар» и дать выход стрессу. Психологи считают, что подавление тревоги негативно влияет на общее состояние человека. Поэтому хотя бы раз в году дайте волю внутренним страхам и гнетущим мыслям.

День паники появился благодаря американским психологам, в России он празднуется с 2017 года. В честь праздника устройте своеобразную терапию: перестаньте контролировать фобии, тревожные мысли и страхи.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 июня в других странах

День прав человека — Азербайджан. 18 июня 1998 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ о принятии госпрограммы по защите прав и свобод граждан. А в 2007 году в честь этого события учредили праздник. В этот день в стране проходят общественные акции в знак приверженности защите свобод и демократических принципов.

День памяти битвы при Ватерлоо — Бельгия. Небольшое бельгийское селение получило всемирную известность после того, как в 1815 году армия Наполеона потерпела поражение от сил седьмой коалиции. Даже спустя 210 лет место сражения посещают многочисленные туристы, для них проводятся исторические экскурсии и военные парады.

День историка — Молдавия. 18 июня 1989 года в стране учредили Ассоциацию историков для чествования тех, кто сохраняет и популяризирует историю Молдавии. В этот же день отмечается профессиональный праздник ученых, архивистов, педагогов и всех причастных к сохранению культурного наследия.

Религиозные праздники 18 июня

День священномученика Дорофея, епископа Тирского



Священномученик Дорофей пострадал за веру в годы гонений на христиан. При императоре Диоклитиане он был епископом города Тира в Финикии. Когда начались преследования, святитель покинул Тир. Восшествие на престол Константина Великого позволило Дорофею вернуться в город. Там он управлял церковью и убеждал язычников обратиться ко Христу.

Когда гонения возобновились, святому Дорофею было уже около 107 лет. Его подвергли жестоким мучениям, под пытками он скончался.

Перенесение мощей благоверного князя Игоря



(высшую степень монашества)

Князь Игорь стал жертвой междоусобной брани на Руси в XII веке. Он недолго правил в Киеве : его свергли и заключили в темницу. В неволе князь тяжело заболел. В итоге принял схимув Киевском Феодоровском монастыре с именем Гавриил. В тот же момент Игорь исцелился и решил провести оставшуюся жизнь в покаянии и молитве. Но через год мстящие роду Ольговичей киевляне решили устранить бывшего князя. Духовенство тщетно пыталось остановить гнев толпы. Мятежники ворвались в храм во время литургии, вытащили из церкви Игоря, молившегося пред образом Богородицы, и убили его.

Князь был погребен в монастыре святого Симеона в Киеве, а в 1150 году его брат Святослав Ольгович перенес мощи в Спасский собор в Чернигове.

Икону Божией Матери, перед которой князь молился в последние минуты жизни, назвали Игоревской. Праздник этой иконы также отмечается 18 июня.

18 июня Русская православная церковь также чтит память: •‎ мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона;

•‎ благоверного князя Федора Ярославича Новгородского;

•‎ преподобного Анувия, пустынника Египетского;

•‎ преподобного Феодора чудотворца;

•‎ блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца;

•‎ священномученика Михаила Чистопольского;

•‎ священномученика Николая Рюрикова.

close Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 18 июня

Дорофеев день

На Руси Дорофеев день получил название в честь Тирского епископа Дорофея. В народе 18 июня считали днем сон-травы из-за цветения загадочного растения из семейства лютиков, обладающего целительными свойствами. Чтобы найти сон-траву, нужно было знать особые заговоры.

В полночь собранные цветы опускали в родниковую воду. Если растение «шевелилось», значит, это настоящая сон-трава, и ее можно применять в лечебных целях. Но есть «сон-траву» в чистом виде было нельзя, так как это ядовитый цветок.

Знахари считали, что сон-трава оказывает успокаивающий и умиротворяющий эффект, поэтому ее использовали, чтобы быстрее заснуть. Если человек уснет среди цветущей сон-травы, то обретет дар ясновидения. А цветок под подушкой принесет вещие сны. При этом о содержании снов нельзя было рассказывать. Цветок часто закладывали под фундамент дома для защиты и носили с собой. Хозяйки готовили запасы стеблей и лепестков, чтобы избежать болезней.

Дорофеев день был мистическим, поэтому было нельзя гулять на улице допоздна — иначе в дом придут неприятности и болезни. А еще в этот день на Руси старались воздержаться от споров и брани, чтобы не причинить боль окружающим. Лучше было проявить милосердие и терпимость.

Приметы



Иметь сон-траву в доме — добро наживать.

Ясная и теплая погода принесет хороший урожай зерновых.

Туман над водой — значит, грибов будет много.

Какие исторические события произошли 18 июня

1429 год — состоялась битва при Пате. Это ключевое сражение Столетней войны, в котором французские войска под командованием Жанны д'Арк и других полководцев победили англичан.



— состоялась битва при Пате. Это ключевое сражение Столетней войны, в котором французские войска под командованием Жанны д'Арк и других полководцев победили англичан. 1583 год — в Лондоне впервые застраховали жизнь человека: Ричард Мартин оформил страховой полис на 383 фунта.



— в Лондоне впервые застраховали жизнь человека: Ричард Мартин оформил страховой полис на 383 фунта. 1761 год — в Российской империи учреждены пенсии за службу.



— в Российской империи учреждены пенсии за службу. 1937 год — стартовал беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер. Экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова впервые пересек Северный полюс по воздуху.



— стартовал беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер. Экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова впервые пересек Северный полюс по воздуху. 1939 год — в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.



— в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева. 1946 год — Италия официально провозглашена республикой по итогам всенародного референдума.



— Италия официально провозглашена республикой по итогам всенародного референдума. 1955 год — вышел первый номер литературного журнала «Юность», главным редактором которого стал Валентин Катаев.



— вышел первый номер литературного журнала «Юность», главным редактором которого стал Валентин Катаев. 1995 год — в эфире программы «Один на один» политик Владимир Жириновский во время дебатов облил апельсиновым соком Бориса Немцова.



— в эфире программы «Один на один» политик Владимир Жириновский во время дебатов облил апельсиновым соком Бориса Немцова. 2016 год — произошла трагедия на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 школьников.



— произошла трагедия на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 школьников. 2023 год — в Атлантическом океане произошло крушение батискафа «Титан», направлявшегося к обломкам «Титаника».

close Батискаф «Титан» до трагедии OceanGate/Global Look Press

Дни рождения и юбилеи 18 июня

В 1812 году родился Иван Гончаров — автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» и других произведений.



— автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» и других произведений. В 1874 году родился Иван Москвин — актер театра и кино, театральный режиссер, директор МХАТ. В 1936 году Москвин одним из первых был удостоен звания «Народный артист СССР», в этот же день звание было присвоено Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.



— актер театра и кино, театральный режиссер, директор МХАТ. В 1936 году Москвин одним из первых был удостоен звания «Народный артист СССР», в этот же день звание было присвоено Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко. В 1877 году родился Джеймс Монтгомери Флэгг — американский художник, который создал знаменитый плакат с дядей Сэмом и надписью «I Want You».



— американский художник, который создал знаменитый плакат с дядей Сэмом и надписью «I Want You». В 1901 году родилась Анастасия Николаевна — княжна и четвертая дочь императора Николая II.



— княжна и четвертая дочь императора Николая II. В 1907 году родился Варлам Шаламов — автор цикла «Колымские рассказы» о жизни в советских лагерях.



— автор цикла «Колымские рассказы» о жизни в советских лагерях. В 1935 году родился Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, театральный педагог и худрук Малого театра, прославившийся многочисленными ролями в театральных постановках и фильмах, в том числе «Летучая мышь», «Дерсу Узала», «Хождение по мукам».



— актер и режиссер театра и кино, театральный педагог и худрук Малого театра, прославившийся многочисленными ролями в театральных постановках и фильмах, в том числе «Летучая мышь», «Дерсу Узала», «Хождение по мукам». В 1936 году родился Денни Халм — чемпион мира в классе «Формула-1» 1967 года. Халм стал первым гонщиком-чемпионом мира, умершим по естественным причинам (у него случился сердечный приступ).



— чемпион мира в классе «Формула-1» 1967 года. Халм стал первым гонщиком-чемпионом мира, умершим по естественным причинам (у него случился сердечный приступ). В 1941 году родилась Валентина Малявина — звезда картин «Урок литературы», «Король-олень» и «Портрет Дориана Грея».

Кто отмечает день рождения