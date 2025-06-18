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В Госдуме заявили о возможной отмене визового режима со странами Ближнего Востока и Азии

Депутат Кривоносов: идут переговоры об отмене виз с Ближним Востоком и Азией
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российская Федерация и ряд стран Ближнего Востока и Азии ведут переговоры об отмене в ближайшее время визового режима. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы комитета по туризму Госдумы РФ Сергей Кривоносов.

Депутат подчеркнул, что Россия, несмотря на сложную политическую ситуацию, заинтересована в иностранных туристах. Он уточнил, что перспективными направлениями по отмене визового режима являются государства Ближнего Востока и Азии.

По словам Кривоносова, сейчас проходят переговоры о безвизовом режиме. Парламентарий выразил надежду, что скоро с некоторыми странами будут достигнуты соглашения об отмене виз.

7 июня сообщалось, что султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид издал указ о послаблении правил въезда в страну для туристов из России. Туристы без виз смогут находиться на территории султаната в течение 30 дней. Раньше этот срок составлял 14 дней.

Ранее журналисты узнали о планах Москвы и Пекина согласовать новые условия безвизового режима.

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