Россияне рассказали, сколько у них банковских карт

У каждого пятнадцатого опрошенного россиянина (6,3%) более 10 банковских карт. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее популярный ответ на вопрос о количестве используемых карт — от трех до пяти. Такой вариант выбрали 41,4% респондентов. По две карты держат 26,2% участников, а 12,7% обходятся всего одной. У 2,4% респондентов нет ни одной карты.

При этом большинство опрошенных сходятся во мнении по оптимальному количеству карт для комфортной жизни: 24,2% держат по три банковские карты под разные цели. Еще 22,9% уверены, что достаточно иметь основную карту и запасную. А 16% считают, что чем больше карт, тем больше выгоды. При этом 16,5% отмечают: все зависит от образа жизни и уровня доходов.

Наибольшее распространение среди россиян по-прежнему имеют дебетовые карты — их используют 43,1% участников. Однако все больше внимания получают карты с кешбэком (16,5%) и виртуальные карты для онлайн-платежей (12,2%). Кредитками пользуется 16,3% опрошенных, а социальными картами — 10,9%.

Самая популярная функция банковской карты – оплата товаров и услуг в магазинах (24,4%). На втором месте — переводы другим людям (16,8%), далее следуют онлайн-шопинг (15,4%) и снятие наличных (13,8%). 10% участников используют карты ради получения бонусов, миль и кешбэка.

Каждый третий участник опроса (30,8%) применяет разные карты под разные цели — для зарплаты, покупок, накоплений. 23,9% предпочитают иметь одну универсальную карту, а 14% выбирают карту в зависимости от акций и выгодных предложений от банка. И только 4,2% опрошенных принципиально не пользуются картами, отдавая предпочтение наличным.

При выборе карты или банка россияне руководствуются прежде всего стоимостью обслуживания (18,5%) и надежностью банка (18,1%). Также важны удобство мобильного приложения (14,2%) и возможность снимать наличные без комиссии (14,8%). Для 12,7% решающим фактором являются наличие выгодных бонусов и кешбэка.

В опросе приняли участие более 2,6 тыс. россиян.

Ранее Госдума ужесточила правила выдачи банковских карт подросткам.