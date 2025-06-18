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Стало известно, какая часть доходов россияне тратят на еду

Финансист Селезнев: последние пять лет на еду приходится 30-35% дохода россиян
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Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

Последние пять лет доля расходов россиян на питание составляет 30-35% от ежемесячного дохода в среднем, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«О бедности россиян можно косвенно судить по динамике доли расходов, которые уходят на продукты питания. Она меняется последние пять лет в диапазоне 30-35%. Это средний уровень. В развитых странах данный показатель обычно не превышает 15%, в бедных — часто превышает 50%. С 2021 года, судя по данным Ромир, принципиальных изменений в части доли расходов россиян на питание не произошло. Даже если номинальные доходы россиян выросли (в том числе из-за инфляции), доля расходов на питание остается на уровне Бразилии, Мексики, Турции», — отметил Селезнев.

По данным Росстата, в январе-марте 2025 года 8,1 % россиян (примерно 11,9 млн человек) живут с доходом ниже прожиточного минимума, который составлял ≈ 16 621 рублей в месяц. По сравнению с первым кварталом 2024 года число бедных снизилось на 2,1 млн человек (с ≈14 млн до 11,9 млн), уровень — на 1,5 процентных пункта.

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