Россияне рассказали, во сколько им обходится пикник

Большинство (84%) опрошенных россиян регулярно ходят на пикники. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»). 94% из них тратят на это до 5 тыс. рублей.

В основном, россияне тратят на пикник от 2 тыс. до 3 тыс. рублей — так посчитала ровно треть опрошенных. 29% укладывают расходы в сумму от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, каждый пятый — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, каждый десятый — до 1 тыс. рублей. Всего 6% респондентов готовы потратить более 5 тыс. рублей.

77% опрошенных отметили, что стараются сэкономить на пикниках. Из них 40% ищут еду по акциям и специальным предложениям, 32% используют программы лояльности и кешбэк-сервисы, а каждый двадцатый покупает оптом товары длительного хранения на целый сезон вперед.

Любимой едой для пикника россияне назвали полноценные горячие блюда (37%), фаст-фуд (25%), а также салаты и закуски (20%). Самым популярным напитком для такого времяпрепровождения стал алкоголь — 23% ответили так. Второе место делят соки и газированные напитки — каждый пятый выбирает один из этих вариантов.

Треть респондентов перед пикником закупаются в супермаркете и выбирают продукты, которые удобно есть на ходу. 31% заранее готовят дома блюда и берут с собой. 18% заказывают блюда навынос из кафе или ресторанов, каждый десятый — покупает готовую еду в магазине.

Чаще всего на пикник отправляются загород (43% респондентов) или к водоему (26%). Разделять эти моменты опрошенные предпочитают с членами семьи (63%) или друзьями (36%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили о подорожании набора для пикника.