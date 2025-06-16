Глава РСПП назвал приемлемый курс доллара для бюджета России и граждан

Курс в диапазоне 90–100 рублей за один доллар США был бы приемлемым для федерального бюджета, компаний-экспортеров и граждан. Об этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.

«Я думаю, что курс в диапазоне 90–100 рублей — наверное, это то, чему бизнес, а может и бюджет, будут не то чтобы рады, но это диапазон, в котором можно работать, считая, что он более-менее предсказуемый, позволяющий решать задачи и бюджетные, и поддержку отраслей-экспортеров и компаний-экспортеров», — сказал Шохин.

По его словам, в то же время такой курс американской валюты не сильно ударит по россиянам, так как они видели и не такой курс.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал, что к декабрю курс доллара составит 90 рублей, евро — 100 рублей, юаня — 12 рублей.

11 июня доллар стоил почти 78 рублей, евро — почти 90 рублей, юань — почти 11 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю примерно на 31%, европейская — на 24%, китайская — на 30%.

Ранее в России объяснили необходимость стабильного курса доллара.