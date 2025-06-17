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Россиянам рассказали, кто охотнее всего берет автозаймы

Директор по маркетингу НБКИ Волков: охотнее всего займы берут россияне 30-40 лет
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Павел Бедняков/РИА Новости

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказал ТАСС, кто чаще всего берет автозаймы.

По его словам, самой массовой возрастной группой автозаемщиков являются россияне в возрасте от 30 до 40 лет.

«Если говорить о возрастном составе заемщиков по автокредитам, то в целом он изменился не сильно. Наиболее массовой возрастной группой заемщиков по-прежнему остаются граждане от 30 до 40 лет», — поделился Волков.

Он уточнил, что за прошлый год доля данной категории граждан в структуре одобренных в РФ автозаймов составила чуть более трети и достигла отметки примерно в 34%. Также почти до 17% выросла доля молодых людей в возрасте до 30 лет.

До этого основательница Группы компаний «Кредитор», эксперт в области кредитования и инвестиций Эльвира Глухова в разговоре с «Газетой.Ru» дала советы по выбору кредита и управлению долгом.

Ранее юрист ответил, что делать, если мошенники повесили на вас кредит.

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