Юрист ответил, что делать, если мошенники повесили на вас кредит

Может возникнуть ситуация, при которой мошенники, завладев личными данными, берут кредит на имя ничего не подозревающего постороннего человека. Когда пострадавший узнает о кредите, взятом на его имя, он должен действовать быстро и решительно, чтобы минимизировать возможные последствия, рассказал «Газете.Ru» Артем Дубников, юрист компании Консул.

«В первую очередь нужно связаться с финансовой организацией, которая выдала кредит, объяснить ситуацию и попросить информацию о займе. Важно получить копию кредитного договора и ознакомиться с условиями. Затем потребуется собрать документы, подтверждающие, что потерпевший не получал кредит, это могут быть любые доказательства, свидетельствующие об отсутствии в месте оформления кредита или невозможности доступа к необходимым документам», — объяснил он.

Следующим шагом необходимо в письменной форме предоставить в банк или МФО заявление о совершенном мошенничестве с указанием всех известных фактов и приложением собранных доказательств. Документ должен быть зарегистрирован и принят сотрудником банка под подпись. Параллельно с этим следует написать заявление о мошеннических действиях в полицию с приложением все тех же доказательств и фактов.

«Бывает, что потерпевший обнаруживает проблему поздно и банк или МФО уже требуют проценты по кредиту, который взяли мошенники. В таком случае после подачи заявления в полицию необходимо будет направить кредитору официальное письмо с требованием прекратить начисление процентов и отменить штрафные санкции на время расследования. Это письмо нужно отправить адресату по почте с уведомлением о вручении, сохранив у себя его копию», — отметил эксперт.

Как правило, такие проблемы могут возникнуть, когда злоумышленники получают доступ к личной информации, поэтому потерпевшему следует принять незамедлительные меры по защите своих данных и счетов от новых угроз — сменить пароли во всех банковских приложениях и сервисах, а также заблокировать подвергшиеся атаке карты и счета до выяснения обстоятельств.

«Не стоит забывать и о кредитной истории, ведь мошеннические кредиты могут сильно ее испортить. Чтобы это предотвратить, потребуется связаться с Бюро кредитных историй и уведомить их о мошеннической операции. Если неправомерно взятый кредит уже отражается в записях Бюро, можно подать запрос на исправление информации», — резюмировал юрист.

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