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Россиянам пообещали, что они не останутся без наличных

Сенатор Епифанова: для обычных россиян минимален риск ограничения выдачи наличных
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Для обычных россиян риск попасть под ограничение на выдачу наличных минимален, заявила «Газете.Ru» сенатор РФ, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

«С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать новые правила, касающиеся снятия наличных при подозрении на мошенничество. В рамках этих изменений банки обязаны временно ограничивать выдачу наличных средств — до 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов. Для клиентов, чьи данные включены в специальную базу ЦБ как потенциально причастных к финансовым махинациям, вводится еще более строгий лимит — не более 100 тыс. рублей в месяц. Нововведения направлены прежде всего против так называемых «дропперов» — людей, задействованных в схемах по обналичиванию похищенных средств. Для обычных граждан риск попасть под такие ограничения минимален: меры применяются только в случае выявления явных признаков подозрительной активности», — отметила Епифанова.

По ее словам, если банковский клиент, не связанный с мошенническими действиями, столкнется с ограничением и ему срочно понадобятся наличные, решение есть. Нужно обратиться в банк — лично в отделение или по телефону службы поддержки — и подтвердить, что операция проводится добровольно. Далее банк обязан уведомить о причине введения лимита и снять его после того, как убедится, что клиент, действительно, не является жертвой мошенников. Епифанова сказала, что многие банки уже разрабатывают специальные сервисы и выделенные линии поддержки, чтобы ускорить проверку и снять блокировку. Такжесенатор рекомендовала заранее информировать банк о планируемых крупных операциях и распределять средства между разными счетами и банковскими продуктами — это поможет избежать лишних задержек.

Ранее Банк России опроверг слухи об ограничении снятия наличных.

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