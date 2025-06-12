Пенсионерам и многодетным семьям пообещали снижение инфляции

Сенатор Голов: инфляция для пенсионеров и многодетных семей снизится с 12% до 9%

Пенсионеры, многодетные семьи и работники бюджетной сферы тратят до 70-80% дохода на базовые потребности — продукты питания, оплату коммунальных услуг и лекарства. Инфляция для них сейчас составляет 12-15%, а к концу года — снизится до 9-10%, рассказал «Газете.Ru» сенатор Олег Голов.

«Безусловно, в текущей экономической ситуации наиболее уязвимыми оказались граждане с фиксированным доходом — пенсионеры, многодетные семьи, работники бюджетной сферы. Эти категории населения тратят до 70-80% своего бюджета на товары первой необходимости, которые, к сожалению, демонстрируют наиболее заметный рост цен. Инфляция для таких домохозяйств существенно превышает средние показатели по стране. Если официальная инфляция сейчас составляет около 7-8%, то для малообеспеченных граждан этот показатель достигает 12–15%, поскольку именно товары первой необходимости дорожают опережающими темпами», — отметил Голов.

По его словам, государство реализует комплексный подход к решению этой проблемы, среди мер — индексация пенсий и пособий, активное развитие программы поддержки отечественного производителя и стимулирования предпринимательской активности, создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда.

«Введенные меры уже позволили снизить темпы роста цен на социально значимые товары примерно на 3-4 процентных пункта. Мы разрабатываем механизмы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, особенно в сфере производства товаров первой необходимости и сельского хозяйства, в том числе и в малых городах. Совершенствуем систему адресной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан, делая ее более гибкой и соответствующей реальным потребностям людей», — сказал сенатор.

По его прогнозу, к концу 2025 года инфляционное давление на социально уязвимые слои населения снизится до 9-10%, а в следующем году власти планируют выйти на показатели, близкие к среднероссийским.

Ранее россиянам пообещали рост пенсий выше инфляции.