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Крупнейшая сеть быстрого питания перевела бизнес в Казахстан

«Додо Пицца» перевела бизнес в Казахстан
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Shutterstock

Dodo Brands, холдинговая компания сети пиццерий «Додо Пицца» завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Казахстан, в международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

«Dodo присоединился к таким компаниям, как Fix Price, Specta Group, Cheltenham Group и др. — всего уже 14 международных холдингов выбрали МФЦА», — сказано в сообщении.

Уточняется, что процесс завершился 12 июня, при этом компания сохранила статус юрлица.

До этого сообщалось, что телеведущая Елена Малышева подала документы Федеральную налоговую службу (ФНС) о ликвидации своей компании «Есть здорово» из-за многомилионных убытков. По данным Telegram-канала «Звездач», в 2019 году фирма Малышевой, которая занималась продажей продуктов правильного питания, оказалась убыточна на 2 млн рублей. Недавно компании удалось выйти в ноль, но Малышева все равно приняла решение о закрытии, утверждают СМИ. Другие детали не раскрываются.

Ранее диетолог рассказала, какие блюда можно есть в фастфуде без вреда для здоровья и фигуры.

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