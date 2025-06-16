Россиянам рассказали, когда банк может списать деньги без согласия клиента

Декан Виноградов: банк может списать деньги без согласия клиента по решению суда

В ряде случаев банк имеет право списать средства со счета клиента без его предварительного согласия. Об этом агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Юрист пояснил, что такие ситуации предусмотрены статьёй 854 Гражданского кодекса РФ. Одним из оснований для списания может быть решение суда — в этом случае банк действует на основании исполнительных документов, таких как судебные приказы, исполнительные листы или постановления судебных приставов.

Также списание возможно в рамках условий, прописанных в договоре между банком и клиентом. Это может быть, например, оплата обслуживания счета или автоматическое погашение задолженности по кредиту.

Кроме того, законом предусмотрены и другие основания для безакцептного списания средств. К ним относятся взыскание налоговых задолженностей (статья 46 Налогового кодекса РФ), лизинговых платежей (статья 13 закона «О финансовой аренде»), таможенных сборов (статья 75 закона «О таможенном регулировании»), а также арендных платежей по договору проката (статья 630 ГК РФ).

В каждом из этих случаев, подчеркнул Виноградов, требуется наличие официального документа — например, решения налоговой или таможенной службы, распоряжения лизингодателя или исполнительной надписи нотариуса.

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