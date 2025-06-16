Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки

Период снижения ключевой ставки Банком России продлится полтора года, за это время она может достигнуть 7%. Такое мнение высказал генеральный директор рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков в интервью РИА Новости.

«Снижение ключевой ставки, которое началось в июне, в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет», — сказал он.

По его мнению, есть вероятность, что после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики ставка придет к уровню в 7%.

Гусаков добавил, что действия ЦБ по ставке замедлили рост кредитования, охладили рынок труда и экономику, что привело к замедлению инфляции и укреплению рубля.

6 июня российский Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку — с 21 до 20%.

По оценке регулятора, годовая инфляция по состоянию на 2 июня замедлилась до 9,8%.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, рассказали в ЦБ.

Ранее в МВФ заявили, что инфляция остается вызовом для России.