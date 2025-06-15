В России предсказали рост инвестиций граждан в фондовый рынок

В ближайшие год-два россияне могут начать активнее вкладываться в фондовый рынок вместо хранения денег на банковских вкладах. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС.

Он отметил, что при снижении ключевой ставки и инфляции до уровня 13–15% интерес к акциям и облигациям может вырасти. Сейчас, по его словам, депозиты выглядят более выгодными и надежными для граждан и компаний, чем инвестиции в рынок ценных бумаг.

«Надо <…> все инструменты фондового рынка готовить к тому, что население через какое-то время — через год-два будет искать, где надежно и выгодно разместить», — пояснил Шохин.

Он добавил, что никакого принуждения к переводу сбережений в акции не планируется, но выбор для частных инвесторов должен быть максимально широким и привлекательным.

Шохин добавил, что РСПП уже ведет работу по этому направлению совместно с правительством, Госдумой и администрацией президента.

До этого финансовый консультант и эксперт проекта Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин посоветовал сначала определить цель и срок вложений, чтобы правильно инвестировать любую сумму. Он назвал три способа выгодно вложить 100 тысяч рублей. Один из них — банковский вклад или фонды денежного рынка.

Ранее в России начали инвестировать в покупку номеров в отелях.