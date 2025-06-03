На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали три способа выгодно вложить 100 тысяч рублей

Финансист Родин посоветовал положить 100 тысяч рублей на банковский вклад
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Чтобы правильно инвестировать любую сумму, важно сначала определить цель и срок вложений. Об этом рассказал агентству «Прайм» финансовый консультант и эксперт проекта Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

По словам эксперта, от этих двух факторов зависит выбор стратегии и инвестиционных инструментов, а значит — и потенциальная доходность. В качестве примера Родин рассмотрел возможные варианты вложения 100 тысяч рублей.

Первый вариант — если деньги нужны как финансовая подушка. В этом случае главными критериями становятся надежность и возможность быстро забрать средства. Подходящими инструментами могут стать банковский вклад (в среднем около 19% годовых) или фонды денежного рынка. При нынешней ключевой ставке доход может составить от 19,5 до 23 тыс. рублей за год. Однако при снижении ставки доходность тоже уменьшится.

Второй вариант — накопление на крупную покупку в ближайшие несколько лет, например, на первый взнос по ипотеке. Здесь к вкладам и фондам можно добавить вложения в долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ). При снижении ставок такие бумаги могут вырасти в цене, плюс они приносят купонный доход. В результате сумма может увеличиться почти вдвое — до 180 тыс. рублей.

Третий вариант — долгосрочные инвестиции на 20 лет, например, чтобы создать капитал для пассивного дохода. По мнению Родина, банковские вклады в этом случае неэффективны, поскольку их доходность вряд ли перекроет инфляцию. Более разумно составить пассивный портфель из разных инструментов: 70% акций, 20% облигаций, 5% золота и 5% недвижимости. Такая стратегия при умеренном уровне риска может принести около 14% годовых, и за 20 лет сумма вырастет примерно до 1,37 млн рублей.

Родин подчеркнул, что это не инвестиционные рекомендации, а иллюстрации разных подходов.

Также эксперт добавил, что для более опытных инвесторов подойдет стратегия вложения в госбумаги на фоне кризиса с последующим переходом к индексному портфелю. В этом случае капитал может достигнуть 1,9 млн рублей.

Ранее стало известно, копят ли современные дети карманные деньги.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами