РФ попала в пятерку экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта

Россия по итогам прошлого года заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Журналисты проанализировали соотношение стоимости импорта товаров в 2024 году к Валовому внутреннему продукту (ВВП) у 25 государств с наибольшим номинальным размером экономики. В результате они выяснили, что средняя зависимость этих стран от поставок зарубежных товаров составляет 25,3%.

При этом зависимость РФ от импорта в прошлом году оказалась примерно в два раза меньше по сравнению со средним показателем — 13%. Первое, второе и третье места в рейтинге заняли Аргентина (9,6%), США (11,2%) и Бразилия (12,6%). На пятой строчке, в свою очередь, оказалась КНР. Стоимость импорта азиатской республики по итогам 2024 года составила 13,8% ВВП.

«Все эти страны являются крупными производителями одного из ключевых товаров в мире — продовольствия», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что государствами с самой высокой зависимостью от иностранных товаров в прошлом году стали Бельгия и Нидерланды. Для них данный показатель составил 55,4% и 50,2% соответственно.

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