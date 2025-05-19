Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию

Китай впервые обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию в январе — марте текущего года, отгрузив продукцию на $7,1 млн — в 1,9 раза больше уровня годом ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Германия сократила поставки почти в пять раз, до $3,8 млн. Столько же поставила и Чехия, а Литва, замыкающая тройку основных поставщиков этого алкоголя из ЕС, сократила продажи вдвое, до $2,6 млн, отметило агентство.

Поставки из Европы на российский рынок просели из-за повышения Россией пошлин на ввоз «недружественного» пива — они были увеличены с €0,1 до €1 за литр.

В конце марта сообщалось, что Россия в январе и феврале нарастила объем поставок пива за рубеж на 39% относительно аналогичного периода годом ранее. В первые два месяца нынешнего года РФ продала 15,7 тысячи тонн этого напитка. Активнее всего пиво поставляли в Белоруссию (24% от всего экспорта), Китай (22%), а также Казахстан (20%).

Главный врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Алексей Василевский подчеркивал, что употребление пива и других алкогольных напитков может увеличить риск развития рака кишечника. Он рассказал, что алкоголь, включая пиво, содержит этанол, который в организме может превращаться в ацетальдегид — вещество, способное повреждать ДНК и способствовать развитию рака.

По его словам, бактерии кишечника участвуют в метаболизме этанола и увеличивают содержание ацетальдегида в толстой кишке. Ацетальдегид накапливается там по мере увеличения дозы выпитого алкоголя. В итоге его концентрация становится опасной и приводит к мутагенным процессам.

Ранее ученые выяснили, почему пиво опаснее крепких напитков.