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Финансист назвал оптимальную сумму для хранения на карте

Финансист Диашов: на карте стоит хранить сумму для повседневных покупок
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olgsera/Shutterstock/FOTODOM

На карте лучше хранить сумму, которой хватит для повседневных покупок. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

Он подчеркнул, что остальные средства следует хранить на депозитных, инвестиционных счетах или других безопасных местах.

По его словам, при хранении большой суммы на карте есть риск стать жертвой мошенников. Деньги могут украсть без физического доступа к карте, например, с помощью фишинга, вирусных программ или скимминга.

По словам эксперта, хранить крупную сумму денег на карте невыгодной, ведь проценты на них кредитные организации не выплачивают.

До этого доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что при накоплении средств россияне совершают ряд ошибок — хранят сбережения в наличных, откладывают нерегулярно и формируют маленькую финансовую подушку.

Ранее финконсультант дала рекомендации по накоплению средств на учебу ребенка в вузе.

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