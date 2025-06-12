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Спрогнозирована реальная инфляция для россиян с низкими доходами

Маркетолог Зайнуллин предрек реальную инфляцию в 20% для россиян с низким доходом
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Реальная инфляция для россиян с низкими доходами по итогам 2025 года составит 20%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Официальная инфляция прогнозируется на уровне порядка 10%. Однако, на мой взгляд, это слишком оптимистические оценки. Инфляция в значительной степени зависит от политики ЦБ. Если регулятор будет дальше повышать ключевую ставку и держать ее на высоком уровне, компании, которые перепродают товары, по-прежнему будут перекладывать высокие ставки на потребителей, что будет в дальнейшем раздувать инфляцию. Инфляция для людей с низким уровнем дохода в 2025 году будет на уровне 20%», — отметил Зайнуллин.

Он пояснил, что основной объем потребления россиян с низкими доходами — это товары первой необходимости: продукты питания, одежда, лекарства, коммунальные услуги, плата за проезд. От этих товаров потребители отказаться не могут, поэтому инфляция для них выше и будет находиться на уровне 20%, заключил эксперт.

По его словам, реальная инфляция для россиян среднего класса составит 15%.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев спрогнозировал реальную инфляцию в 2026 году.

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