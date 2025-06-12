Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит 75,1-75,5 рубля, евро — 86,2 рубля, юаня — 10,51 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«Ожидаем продолжения укрепления рубля по отношению к основным валютным парам в краткосрочной перспективе. По большей части на следующей неделе фокус финансового рынка будет на решении по процентной ставке Федеральной резервной системы США и прогнозах траектории ее дальнейшего движения. Пока имеется однозначный рыночный консенсус за сохранение ставки на текущем уровне, но на текущей неделе выйдут два релиза по инфляции, поэтому ситуация может несколько измениться. Также важны комментарии по тарифной политике США», — отметил Решетников.

11 июня доллар стоил почти 78 рублей, евро — почти 90 рублей, юань — почти 11 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю примерно на 31%, европейская — на 24%, китайская — на 30%. Снижение ключевой ставки с 21% до 20% может способствовать ослаблению рубля в среднесрочной перспективе — обычно решение регулятора влияет на курс национальной валюты не сразу, а с лагом во времени.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил о подорожании доллара и евро.