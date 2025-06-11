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Суд признал законным приговор Зиявудину Магомедову по делу о хищении

Кассационный суд отклонил апелляцию на приговор Зиявудину Магомедову
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Второй кассационный суд оставил в силе приговор экс-совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову по делу о хищении 11 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

«Суд оставил кассационную жалобу защиты без удовлетворения», — говорится в сообщении.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд рублей.

Магомедовым также вменялись создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК).

Обвинение требовало также назначить каждому из братьев штраф в размере 1,5 млн рублей и ограничить свободу на два года после выхода из колонии. Судья решил назначить Магомедовым штрафы в размере 2,5 млн рублей.

Ранее суд вынес приговор экс-директору ГЛОНАСС.

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