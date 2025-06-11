Правительство разработало правила возврата иностранного бизнеса в Россию

Правительство РФ подготовило концепцию, которая предполагает два механизма возврата в Россию иностранного бизнеса, ушедшего после 2022 года. Об этом «Эксперту» рассказали три источника, знакомых с обсуждением инициативы, включая высокопоставленного федерального чиновника.

Первый сценарий предполагает гринфилд–инвестиции — вложения в новые проекты «с нуля», например, в строительство предприятий. По словам одного из собеседников, этот путь открыт для всех иностранных компаний, включая тех, чей уход ранее сопровождался нарушениями. Речь идет о невыплатах зарплаты или долгов перед кредиторами. Для такого формата возврата достаточно соблюдения общих инвестиционных условий.

«Никто не будет ограничивать иностранный бизнес в прямых инвестициях в Россию», — уточнил представитель федеральных властей.

Второй механизм касается компаний, которые намерены вернуть ранее оставленные активы. Для этого потребуется подача заявки в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая занимается санкционно-чувствительными случаями. Решение будет приниматься индивидуально, с учетом обстоятельств ухода и последующих изменений в судьбе активов, отметил источник. Среди факторов, которые могут повлиять на отказ: уход без выполнения обязательств перед персоналом и кредиторами, сомнительные условия сделок с опционом на обратный выкуп, значительные вложения российских акционеров или государства в актив после ухода иностранного собственника. Подкомиссия, по словам источников, будет определять условия возврата, включая возможность и размер компенсаций.

18 марта президент Владимир Путин на съезде РСПП дал поручение правительству создать механизм, который будет согласовывать возвращение в РФ покинувших ее компаний.

Ранее в России подготовили «входные требования» для ушедших западных компаний.