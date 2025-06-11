Несколько городов России оказались в зоне риска из-за нераспроданного жилья

Несколько крупных российских городов после отмены льготной ипотеки попали в зону риска из-за нераспроданного жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Движение.ру».

Отмечается, что в период с июня 2024 года по июнь 2025 года в городах-миллионниках объемы кредитования на первичном рынке снизились почти в три раза — с 475 млрд до 167 млрд рублей в месяц. Одновременно с этим снижается спрос на новое жилье. При этом большинство из крупных городов увеличили объемы стройки — на 10% и более, что привело к рекордному росту нераспроданных площадей. Последнее может грозить участникам рынка недвижимости финансовыми проблемами.

По данным исследования, рост показателя по соотношению распроданности строящегося жилья к его готовности наблюдался лишь в Москве и Санкт-Петербурге. В первом случае за год он увеличился на 1 п.п., до 95%, а во втором — на 3 п.п., достигнув 92%. В остальных же городах-миллионниках фиксировалось снижение данного параметра.

Так, в зоне риска оказались Волгоград, Пермь, Тюмень, Самара, Новосибирск, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфа, Красноярск и Краснодар.

Ранее в Москве упал спрос на новые квартиры.