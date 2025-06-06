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В Госдуме спрогнозировали, когда вырастет курс доллара

Депутат Арефьев предположил, что курс доллара поднимется в ближайший месяц
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На сегодняшний день курс доллара сильно упал, долго его держать на низком уровне не получится, поэтому в ближайший месяц или в течение двух месяцев валюта вырастет в цене, рассказал «Газете.Ru» зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«На сегодняшний день курс доллара упал запредельно. Там уже лоббируют повышение курса доллара металлурги, потому что они считают, что это слишком низкий курс. Они работают на экспорт, поэтому практически на сегодняшний день работают без прибыли», — сказал он.

Арефьев считает, что таким образом хотят сбить цены, поскольку «70% товаров мы покупаем за границей».

«Сейчас на дешевый доллар закупаются товары, значит, на внутреннем рынке цена будет снижена, тогда можно будет повышать курс доллара для того, чтобы сделать определенную передышку для наших экспортноориентированных предприятий, которым нужно получать прибыль. Кроме того, у нас бюджет завязан [на долларе]. Если предприятия будут получать что-то, значит и бюджет будет больше получать. Чем выше курс доллара, тем больше рублей попадает в бюджет. Поэтому долго держать курс доллара на низком уровне, я думаю, не придется. В ближайшие месяц-два курс доллара поднимется», — сказал депутат.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20%, в последний раз она снижалась осенью 2022 года, а с июля 2023 года начала расти. На значении в 21% ставка держалась с октября 2024 года.

Ранее в Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ.

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