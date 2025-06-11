Стало известно, сколько россиян живут в съемных квартирах

Каждый четвертый опрошенный россиянин в браке (26%) проживает на съемной квартире. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 36% тратят на аренду квартиры от 20 до 30% семейного бюджета, а каждый четвертый — от 10 до 20%. Меньше 10% дохода семьи уходит на аренду у 17% опрошенных, еще 12% признались, что тратят на аренду квартиры от 30 до 40% дохода семьи. Больше 50% тратят только 8% опрошенных.

12% из пар, проживающих в съемной квартире, ждут выдачи ключей от собственного жилья, которое приобрели в ипотеку или за наличные. 30% уверены в том, что смогут обзавестись собственным жильем в будущем. Среди них 24% планируют купить квартиру за наличные и еще столько же — в ипотеку — и уже начали копить деньги с этой целью. 48% еще не начали откладывать денежные средства на покупку жилья.

29% пар живут в квартире своих родителей либо родителей супруга. 23% рассказали, что проживают с партнером в собственной квартире, которую один из них получил по наследству. В ипотечной квартире живут 16% опрошенных, и только 6% — в собственной квартире, которую приобрели за наличные.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян отказались от покупки квартиры.