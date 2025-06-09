Стало известно, сколько россиян отказались от покупки квартиры

Почти половина (41%) опрошенных россиян отложили покупку квартиры на неопределенный срок, ожидая снижения ставок по ипотеке. Еще 27% отказались от идеи покупки в пользу долгосрочной аренды, считая ее более гибким и финансово рациональным решением. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

То есть почти 70% участников исследования на фоне текущей экономической ситуации временно отказались от приобретения недвижимости.

Оставшиеся 32% продолжают стремиться к покупке жилья, но адаптируют личные финансовые стратегии. 57% из них сосредоточились на ипотечных программах с господдержкой, а 43% респондентов отметили, что рост ставок не изменил их намерений. При этом все больше представителей этой группы переориентируются на альтернативные способы приобретения недвижимости, стремясь найти более гибкие и доступные решения.

В частности, 17% рассматривают долевое владение — совместную покупку жилья с родственниками, партнером, друзьями или даже малознакомыми людьми, если это поможет снизить финансовую нагрузку. Эта стратегия чаще всего привлекательна для молодых семей, студентов и начинающих специалистов, которые не располагают полным объемом средств, но готовы делить расходы и квадратные метры. 34% опрошенных предпочитают откладывать средства, чтобы в будущем купить жилье без использования ипотеки.

Еще 28% респондентов планируют увеличить первоначальный взнос, чтобы уменьшить размер кредита и переплату. Среди них 41% готовы внести более 40% от стоимости недвижимости, 33% — от 20% до 40%, а 26% — минимально допустимый взнос. 14% респондентов рассчитывают на альтернативные схемы покупки: программы трейд-ин, позволяющие обменять старое жилье на новое с доплатой, а также скидки и специальные условия от застройщиков. Кроме того, 7% опрошенных рассматривают участие в жилищных кооперативах как способ приобрести жилье в рассрочку без процентов — это решение находит отклик у людей с умеренными доходами, получивших отказ по ипотеке, но способных стабильно выплачивать паи.

Высокие ставки и инфляционное давление изменили не только сроки и условия покупки, но и структуру потребительских ожиданий. Среди тех, кто все же планирует покупку, почти половина пересматривает свои запросы в сторону более доступных решений. 46% выбрали жилье эконом-класса вместо комфорт-класса, 29% — рассматривают предложения в пригородах или регионах с более низкими ценами, а 25% заинтересовались альтернативными форматами недвижимости — апартаментами, таунхаусами, студиями и смарт-квартирами.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в дальнейшем.