На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роскачество оценило шансы внеплановых проверок мясокомбинатов из-за нарушений

Роскачество не планирует внеплановых проверок мясных продуктов «Останкино»
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Роскачество в настоящее время не планирует внеплановых проверок мясной продукции «Мясницкого ряда», «Останкино», «Ашана», «Рестории», «Слова мясника» и «Ближних горок». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент Роскачество не планирует внеплановых проверок других мясных продуктов этих производителей. По итогам [уже проведенного] исследования со всеми производителями проведена претензионная работа, Роскачество уведомило их о выявленных нарушениях. Результаты исследования также переданы в контрольно-надзорные органы, которые уже организовали в том числе внеплановые проверки производств. Также ими будет принято решение о мерах в отношении производителей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

10 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Роскачество выявило в популярных купатах от «Мясницкого ряда» микроб, бьющий по центральной нервной системе. Бактерия может привести в том числе к летальному исходу, менингиту и энцефалиту. Нарушения нашли также в купатах остальных компаний.

Ранее стало известно, что в мясе «Петелинка» обнаружили сальмонеллу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами