Роскачество оценило шансы внеплановых проверок мясокомбинатов из-за нарушений

Роскачество в настоящее время не планирует внеплановых проверок мясной продукции «Мясницкого ряда», «Останкино», «Ашана», «Рестории», «Слова мясника» и «Ближних горок». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент Роскачество не планирует внеплановых проверок других мясных продуктов этих производителей. По итогам [уже проведенного] исследования со всеми производителями проведена претензионная работа, Роскачество уведомило их о выявленных нарушениях. Результаты исследования также переданы в контрольно-надзорные органы, которые уже организовали в том числе внеплановые проверки производств. Также ими будет принято решение о мерах в отношении производителей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

10 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Роскачество выявило в популярных купатах от «Мясницкого ряда» микроб, бьющий по центральной нервной системе. Бактерия может привести в том числе к летальному исходу, менингиту и энцефалиту. Нарушения нашли также в купатах остальных компаний.

Ранее стало известно, что в мясе «Петелинка» обнаружили сальмонеллу.