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В купатах «Мясницкого ряда» нашли бактерию, приводящую к летальному исходу

Mash: Роскачество нашло в купатах «Мясницкого ряда» бактерию, приводящую к смерти
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«Мясницкий ряд»

Роскачество обнаружило в популярных купатах от «Мясницкого ряда» бактерию, поражающую центральную нервную систему. Микроб может привести к менингиту, энцефалиту и даже летальному исходу. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Ведомство проводило плановую проверку купатов популярных производителей. Нарушения нашли у семи компаний. Так, в продукции «Останкино» выявили сульфаниламид — антимикробный препарат, который в больших дозах чреват аллергией, тошнотой, рвотой, невритом и проблемами с почками.

В колбасках и купатах «Ашан», «Рестория», «Слово мясника», «Мясницкий ряд» и «Ближние горки» зафиксировали незаявленный каррагинан, который при заметных дозах может привести к язве, вздутию, воспалению кишечника, разрушить слизистую и нарушить метаболизм сахара.

Роскачество решило провести внеплановую проверку «Мясницкого ряда». В компании заявили, что постараются исправить нарушения и уже поставили в известность цех.

В «Останкино» получили предостережения и штраф. Кроме того, действие декларации о соответствии на выпуск продукции мясокомбината прекращено. Другие производители обещали ознакомиться с результатами проверки ведомства, пообщаться с поставщиками и провести необходимые исследования.

«Роскачество завершило масштабное исследование 19 популярных торговых марок мясных полуфабрикатов для гриля – 11 торговых марок купатов и 8 ТМ колбасок. Продукция проверялась по 162 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке, также проверялись органолептические свойства. В одном образце выявлены патогенные бактерии, вызывающие листериоз. Все полуфабрикаты были исследованы на наличие бактерий группы кишечной палочки и на общее микробное число, по данным показателям нарушений не выявлено. Впервые за долгое время выявлены антибиотики», — подтвердило Роскачество в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в мясе «Петелинка» нашли сальмонеллу.

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