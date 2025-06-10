Банки опустили ставки по вкладам после снижения ключевой до 20%

Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам на срок от трех до шести месяцев, опустив их ниже 19% впервые с августа. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным с сайтов кредитных организаций, половина игроков из топ-10 столкнулась с ухудшением условий. У некоторых участников рынка доходность краткосрочных депозитов приближается к 17,5%.

Как выяснили «Известия», ставки по депозитам снизились на 0,5 процентных пункта, достигнув 17,6%. Согласно материалу издания, это говорит о том, что банки прогнозируют дальнейшее уменьшение процентной ставки к следующему июню.

Хотя доходность вкладов уже пошла на спад, кредитные ставки остаются неизменными. Это типичная ситуация после смягчения денежно-кредитной политики: некоторое время банки продолжают выдавать кредиты по прежним ценам, тогда как депозиты теряют свою привлекательность.

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