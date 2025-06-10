В России появился новый миллиардер, заработавший капитал в фармацевтике

Капитал основателя и крупнейшего акционера фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого превысил $1 млрд. Он стал пятым российским миллиардером, заработавшим состояние на производстве лекарств. Об этом сообщает Forbes.

Белый владеет контрольным пакетом акций ПАО «Промомед» (около 88%). Цена одной акции компании в ходе вечерней сессии на Московской бирже достигала 420,85 рубля, то есть стоимость пакета, принадлежащего бизнесмену, равнялась 78,4 млрд рублей.

Предприниматель Петр Белый родился в 1972 году в Москве. Он окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 2005 году бизнесмен основал компанию «Промомед». Ей принадлежат R&D-центр и завод «Биохимик». Компания выпускает более чем 350 лекарственных препаратов.

В июле прошлого года «Промомед» провел IPO на Московской бирже, рынок оценил ее стоимость в 85 млрд рублей.

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