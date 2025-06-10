В Свердловской области арестовали имущество крупнейшей дорожной компании

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство о применении обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве дорожно-строительной компании ООО «УралДорТехнологии» (один из главных подрядчиков по ремонту дорог в Екатеринбурге), которое подало ООО «УГМК-Телеком». Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на картотеку суда.

По его данным, этим решением был арестован крупный парк строительной техники, автотранспорта и объектов недвижимости компании-должника. Среди них — 60 единиц дорожной техники, земельный участок площадью 2 494 кв. м в Ирбитском районе области, производственное здание площадью 98,5 кв. м на том же участке, однокомнатная квартира в Академическом районе Екатеринбурга и не только.

Согласно материалам, ограничения ввели для того, чтобы предотвратить «возможное отчуждение активов». Компания также стала ответчиком по отдельному иску ПАО «АК БАРС Банк» в Кировском районном суде Екатеринбурга. Речь идет о взыскании долгов по кредиту и обращении взыскания на заложенное имущество.

Процедуру банкротства в отношении дорожной компании инициировали в ноябре 2024 года, пока ее не объявили банкротом. Прошлым летом она нарушила сроки проведения ремонта на нескольких улицах, в связи с чем в отношении нее провели прокурорскую проверку.

8 июня сообщалось, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал заместителя директора «Зарубеждипстроя» Антона Полонского по обвинению в попытке украсть 69 млн рублей у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Мужчина был объявлен в международный розыск. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Ранее стало известно, что следствие арестовало имущество экс-чиновника Минобороны.