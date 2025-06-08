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Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в августе

Депутат Говырин рассказал о перерасчете пенсий в августе 2025 года
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В августе текущего года работающим пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчет страховой пенсии. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы и члена комитета по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

«Перерасчет будет осуществляться автоматически, и пенсионерам не нужно будет подавать никаких заявлений», — рассказал он.

По его словам, размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год.

13 мая профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что те из россиян, кто много работал, могут выйти на пенсию досрочно. Выйти на пенсию на два года раньше остальных могут мужчины со страховым стажем 42 года в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет со стажем в 37 лет, а также лица предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую.

Отдельно досрочный выход на пенсию предусмотрен для многодетных матерей, причем с каждым новым ребенком возраст выхода на пенсию снижается на 4-5 лет. Однако условием досрочного выхода на пенсию для таких женщин является страховой стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент не ниже 30.

Ранее стало известно, как платят пенсию заключенным.

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