Россияне стали чаще обновлять гардероб

Familia: каждый третий опрошенный россиянин обновляет гардероб раз в месяц

Почти треть (32%) опрошенных россиян покупают одежду как минимум раз в месяц, еще 24% — раз в два месяца. Таковы результаты опроса, проведенного сетью офф-прайс магазинов Familia (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще остальных гардероб обновляют жители Урала — в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и других городах региона. 50% опрошенных признались, что совершают такие покупки ежемесячно. В Москве доля таких респондентов составила 26,5%.

Более 20% россиян отметили, что стали покупать одежду чаще, чем раньше. Однако 45% респондентов заявили, что их траты и частота покупок остались на уровне прошлого года. Особенно это характерно для Северо-Запада: так ответили 62% опрошенных в СЗФО и 53% петербуржцев.

По данным Familia, средняя сумма весенне-летнего шопинга составляет 25 275 рублей — около 4,7% от полугодового дохода. При этом 65% россиян приобретают за один поход в магазин не менее двух-трех предметов одежды.

Больше всего на одежду весной и летом тратят жители Сибирского (в среднем 48 тыс. рублей) и Северо-Кавказского (40 тыс. рублей) округов. Самые скромные траты — у жителей Дальнего Востока: 9,7 тыс. рублей или всего 1% от полугодового дохода.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили о повышенной инфляции в июле.